NIE BĘDĘ PRZEPRASZAŁ

Lewandowscy chyba też oswoili się już ze swoim majątkiem, bo wreszcie zaczęli odpowiadać dziennikarzom na pytania, których przez lata unikali jak ognia – o pieniądze! „Nie spadły nam z nieba. My ich nie wygraliśmy ani nie dostaliśmy, tylko zarobiliśmy”, powiedziała Anna. „Nie kupiłem sobie ferrari po to, żeby trzymać je w garażu. Nie będę przepraszać za to, że ciężko pracowałem i doszedłem do momentu, w którym jestem”, dodawał Robert. Małżeństwo sportowców pomnaża majątek. Robert chce m.in. otworzyć hotel z restauracją i inwestować w rynek nieruchomości, a Anna stawia na rozwój internetowej platformy Healthy Plan by Ann, klubu sportowego i kawiarni ze zdrowymi przekąskami. Na razie działają tylko w Polsce, choć Anna ma większe ambicje. Chce podbić świat – już sonduje rynki azjatyckie, oferując tam dietetyczne batony z wizerunkiem Roberta.

– Jeśli kariera Lewandowskiego dalej będzie się rozwijać i jeśli oboje będą prowadzić działalność biznesową na rynku światowym, to nie zdziwiłabym się, gdyby za jakiś czas zostali marką globalną – mówi „Fleszowi” Anna Jupowicz-Ginalska.

Czy Lewandowscy zostaną tak znaną marką, jak Beckhamowie?

– Są na to realne szanse, przecież niedawno nawet niemiecki „Bild” uznał Annę za najbardziej wpływową kobietę Bundesligi, a Roberta znają już praktycznie wszędzie, przynajmniej w Europie – dodaje.

Sky is the limit? :)