Kilka tygodni temu Ania Lewandowska zaskoczyła swoich fanów. Żona Roberta Lewandowskiego zdecydowała się na zmianę fryzury i postawiła na grzywkę! Do tej pory rzadko eksperymentowała z włosami, jednak przed świętami to zmieniła. Choć nowa fryzura nie różni się wiele od poprzedniej, to metamorfoza podzieliła fanów trenerki. Wiele osób zarzuca Ani, że piękne oczy schowała pod grzywką. Ale dzięki zmianie jest teraz podoba do bardzo popularnej hollywoodzkiej aktorki. Czy też widzicie to podobieństwo?

