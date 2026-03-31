Maja Staśko przekazała swoim obserwatorom bardzo osobistą wiadomość: aktywistka i influencerka wyszła za mąż. Informację podała 31 marca 2026 roku w mediach społecznościowych, publikując wspólne zdjęcie z mężem oraz krótki komunikat o wielkim dniu. Pod postem natychmiast pojawiły się gratulacje i życzenia.

Maja Staśko wzięła ślub

Maja Staśko podzieliła się swoim szczęściem, to ważny dzień w jej życiu. W sieci poinformowała, że została własnie wzięła ślub. Opublikowała kadr z mężem i dodała jedynie:

Dziś zostałam żoną mojego ukochanego człowieka

Pod publikacją szybko pojawiły się gratulacje dla nowożeńców:

Aaa to dzisiaj! Piękna data! Gratulacje, tyle pięknych etapów u Was - w ostatnim czasie. Życzę Wam tego, żeby z każdym rokiem było jeszcze piękniej.

Szczęścia, szczęścia. Pięknie. Rodzina to siła, ale masz rok Maja! Wspaniale się na to u Ciebie patrzy!

Z całego serca gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego młodej parze

Gratulacje napisali internauci.

Maja Staśko jest w ciąży

Maja Staśko jest w upragnionej ciąży. Radosną nowiną podzieliła się jesienią 2025 roku. Szczęśliwa mama dokumentuje swoją ciążę w mediach społecznościowych. Dzieli się pięknymi momentami ale również troskami. Droga do bycia mamą nie była dla niej łatwa. Swoimi emocjami dzieli się na Instagramie.

Ciąża - wywalczona i wymarzona - jest dla mnie najpiękniejszym czasem w życiu. Nie miałam pojęcia, że można być tak szczęśliwą (a był czas, że myślałam, że w ogóle nie da się być szczęśliwą). Ale to nie oznacza, że to czas bez dolegliwości, trudności, lęków, obaw czy niepokojów. To wszystko także mi towarzyszy - obok szczęścia, które mnie przepełnia. W pierwszym trymestrze i części drugiego pod kątem fizycznym było mi wyjątkowo ciężko. Ciąża pokazała mi, że można czuć się naprawdę okropnie i podle - i nadal być niesamowicie szczęśliwą! I że szczęście nie jest idealne i pozbawione ciężarów napisała kilka dni temu na Instagramie.

Maleństwo przyjdzie na świat już niedługo.

