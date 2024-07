Maja Sablewska z pewnością nie może narzekać na brak pracy. Stylistka prowadzi własny program "Sablewskiej sposób na modę", jest ambasadorką kolekcji butów a ostatnio pochwaliła się, że zaprojektuje linię kapeluszy. Zobacz: Były sukienki, buty, a teraz? Maja Sablewska zaprojektuje...

Była menedżerka gwiazd odnosi sukcesy nie tylko w życiu zawodowym, ale również i prywatnym. Sablewska już od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Wojciechem Mazolewskim. Kilka tygodni temu muzyk oświadczył się swojej partnerce. Para zaręczyła się podczas wizyty w Nowym Jorku. Wszystko wskazywało wówczas, że już wkrótce odbędzie się wielki ślub.

Okazuje się niestety, że Maja Sablewska nie zamierza zbyt szybko powiedzieć TAK swojemu narzeczonemu. W rozmowie z tygodnikiem "Gwiazdy" stylistka zdradziła, że jest przerażona wizją ślubu.

- Jestem niezależną kobietą... Boję się ślubu! I to naprawdę szczerze- zdradziła Sablewska. To jest coś, co nawet nie mieści się w jakiejkolwiek odległości mojego wzroku. Więc na razie cieszę się i delektuję tym, co wydarzyło się w Nowym Jorku.