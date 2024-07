Podobno nowa fryzura w życiu kobiety zwiastuje zmiany. Jeśli tak to Maja Sablewska jest tego najlepszym potwierdzeniem. Była menadżerka Dody i Edyty Górniak niedawno ruszyła z nowym blogiem, a w międzyczasie zaprezentowała własną kolekcję zaprojektowaną dla marki MOHITO.

Teraz pokazała swoje nowe uczesanie. Wczoraj Maja gościła w "Pytaniu na śniadanie", gdzie można było zauważyć, że zapuściła grzywkę i postawiła na ciemniejsze pasemka. W odświeżonej fryzurze wygląda zupełnie inaczej niż dotychczas. Tej jesieni grzywka wraca do łask, a jak wiadomo, Maja świetnie wyczuwa to, co w świecie mody piszczy. Pytanie tylko, czy podjęła dobrą decyzję?