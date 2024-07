Maja Sablewska to jedna z najlepiej ubranych Polek, a już na pewno najciekawiej. Gwiazda, która czerpie stylowe inspiracje z podróży do największych stolic mody na świecie, ekipie Fleszstyle.pl, mówi co myśli o modzie i stylu.

Reklama

Jaki jest jej sposób na dobry styl i wyrażanie siebie? Dowiedz się jakie rady ma dla ciebie gwiazda, jakie jest jej podejście do mody i...podróbek?

Reklama

Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo: