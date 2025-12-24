Maja Rutkowski, żona Krzysztofa Rutkowskiego, ponownie znalazła się w centrum zainteresowania mediów i internautów. Celebrytka znana z aktywności w mediach społecznościowych oraz udziału w programie „Królowa Przetrwania”, opublikowała nagranie, które wzbudziło niemałe kontrowersje. W filmie promującym jej udział w podcaście „Call me Mommy”, Rutkowski zdradziła, że po każdej ciąży schudła 40 kilogramów w ciągu trzech tygodni. Wyznanie to natychmiast wywołało lawinę komentarzy i pytań.

Możesz naprawdę wszystko. Nie przejmuj się, jeśli przytyłaś 40, 50 kilogramów, to są tylko kilogramy. Pamiętaj, że jesteś piękna, wyjątkowa. Ja po każdej ciąży schudłam w ciągu 3 tygodni 40 kilogramów - powiedziała Maja Rutkowski.

40 kilogramów w 3 tygodnie? Internauci nie dowierzają

Deklaracja o tak szybkiej i znacznej utracie wagi po ciąży wzbudziła podejrzliwość wśród internautów. W komentarzach pod nagraniem nie brakowało osób, które poddawały w wątpliwość realność takiego procesu odchudzania. Jedna z użytkowniczek zapytała bezpośrednio: „Przez 3 tygodnie 40 kilogramów?”. Pytanie to wyraźnie odnosiło się do wypowiedzi celebrytki i jej deklarowanego tempa chudnięcia.

W odpowiedzi na wspomniany komentarz Maja Rutkowski wyjaśniła, że do wspomnianych trzech tygodni zalicza również moment porodu. Odpowiedziała: „Licząc poród w tych trzech tygodniach”, co sugeruje, że utrata wagi obejmowała również masę noworodka oraz inne elementy związane z porodem. Ta odpowiedź nie zaspokoiła jednak ciekawości wszystkich odbiorców. W sieci nadal toczą się dyskusje dotyczące rzeczywistości i bezpieczeństwa tak szybkiej redukcji masy ciała.

Dramatyczne wyznanie o ojcu i trudnym powrocie do formy

W tym samym nagraniu Maja Rutkowski poruszyła również temat swojej walki z nadwagą po traumatycznych przeżyciach. Wyjaśniła, że cztery lata temu, po śmierci ojca, przytyła 40 kilogramów, które do dziś z trudem zrzuca.

Schudłam po każdej ciąży, ale 4 lata temu, po śmierci mojego ukochanego taty, przytyłam te 40 kilogramów, które z trudnością zrzucam. Ale walczę każdego dnia - przyznała Rutkowski.

Maja Rutkowski Instagram/majaplich