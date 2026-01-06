Maja i Krzysztof Rutkowscy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Słyną przede wszystkim z ekstrawaganckiego stylu życia i hucznie organizowanych przyjęć. Para wychowuje wspólnie syna Krzysztofa Juniora. Metamorfoza Mai Rutkowski przyciąga uwagę internautów od wielu miesięcy. Jak sama przyznaje, zrzucenie 20 kilogramów zajęło jej całe dwa lata, a to jeszcze nie koniec przemiany. Maja z dumą pokazała efekty swojej metamorfozy na Instagramie.

Maja Rutkowski o "20 kilogramów lżejsza". To jeszcze nie koniec

Maja Rutkowski z dumą chwali się swoją ogromną metamorfozą. Celebrytka nieustannie zrzuca kolejne kilogramy, co chętnie relacjonuje w swoich social mediach. Ostatnio, zaprezentowała się w bikni, w swoim ulubionym miejscu, o "20 kilogramów lżejsza". Na nagraniu dumnie prezentuje swoją sylwetkę i otwarcie przyznaje, że są to efekty jej ciężkiej pracy.

Ciężka praca się opłacała, kochani. Efekty są super mówi z dumą.

W tym samym miejscu, ale 20 kilogramów lżejsza. W przyszłym roku jeszcze będzie 10. Jeśli oczywiście popracuje. Marzenia trzeba spełniać wyznała Maja Rutkowski.

Maja Rutkowski wywołała w sieci istne poruszenie. "Jak osiągnąć taki efekt?"

Pod najnowszym nagraniem Mai Rutkowski pojawiło się mnóstwo pytań od internautów. Jej metamorfoza stała się dla wielu inspiracją i dowodem na to, że w każdym wieku można zadbać o lepszą sylwetkę.

W jaki sposób Pani tyle schudła? Wygląda pani rewelacyjnie

Maja Rutkowski podkreśliła w komentarzu, że tak wielka przemiana zajęła jej dwa lata. Dodała także, że teraz skupia się, żeby ujędrnić i wyrzeźbić ciało.

jak osiągnąć taki efekt?

proszę oglądać i śledzić mój profil odpowiedziała Maja Rutkowski.

Posypało się także mnóstwo gratulacji i komplementów odmienionej sylwetki Mai Rutkowski. Fani nie kryli zachwytu.

Wygląda Pani super! Widać wykonaną pracę

Gratulacje Wygląda pani świetnie! Czas brać się za siebie!

Maja Rutkowski doświadczyła hejtu z powodu wyglądu

Maja Rutkowski zrzuciła wagę ze 100 kilogramów, które kiedyś ważyła. Jak sama przyznaje, doświadczyła hejtu związanego z większą sylwetką. Choć dziś waży mniej, nie zmieniło to jej jako osoby. Otwarcie sprzeciwia się dyskryminacji ze względu na wagę. Podkreśla, że nieprzychylne komentarze ją wzmocniły, choć zdaje sobie sprawę, że dla wielu osób takie słowa mogą być niezwykle raniące.

Czy ważyłam 100 kg, czy ważę 70 kg czy ważyłam 50 kg, a może kiedyś będę ważyć 150 kg lub więcej, to jestem tym samym człowiekiem, który czuję tak samo smutek, żal i jest mi tak po ludzku przykro. Osoby mające często problemy ze swoją wagą mają poważne problemy zdrowotne i zapewne takie słowa bardzo ich ranią podkreśliła Maja Rutkowski.

