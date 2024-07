Co Maja Oświecińska przygotowała dla swojej mamy z okazji Dnia Matki? Młoda gwiazda zdradziła nam to w krótkim wywiadzie. Choć Tomasz Oświeciński i jego żona rozstali się jakiś czas temu to oboje mają świetny kontakt z Mają Oświecińską. Dziewczynka dzieli z nimi pasję do sportu, a dodatkowo z Tomaszem Oświecińskim miłość do aktorstwa. W rozmowie z Party.pl wyznała, czym planuje zaskoczyć swoją mamę. Jest naprawdę bardzo kreatywna!

Przygotowałam na razie jedną różę. Jeszcze zrobię dla mamy laurkę i zrobię jeszcze drugą różą. Podpiszę: "Dla mamy do Mai". Na laurce będę ja i mama i że siedzimy na łące i zbieramy kwiaty.

Co jeszcze powiedziała nam Maja?

Maja Oświecińska z mamą na siłowni.

Maja Oświecińska ma świetny kontakt z mamą!

