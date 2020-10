Maja Ostaszewska o dramatycznej walce z koronawirusem! "Ból głowy i całego ciała jakiego nie znałam"

Maja Ostaszewska opublikowała wpis, w którym przyznała, że zmaga się z koronawirusem! Aktorka za pośrednictwem Facebooka zdradziła, jakie miała objawy zakażenia i jak radziła sobie w najtrudniejszych chwilach.

Maja Ostaszewska nie ukrywa, że było z nią naprawdę źle! Sprawdźcie, co napisała gwiazda. Z jakim apelem zwróciła się do internautów?

Od początku pandemii w Polsce wykryto 192 539 przypadków koronawirusa. Niestety, aż 3721 osób zmarło. Jak już wiemy, z koronawirusem walczą lub walczyli m.in. Sylwia Lipka, Dorota Gardias, Red Lipstick Monster, muzycy z zespołu "Mazowsze", Alżbeta Lenska czy Rafał Cieszyński.

Teraz okazuje się, że groźny wirus dopadł również Maję Ostaszewską. Aktorka w swoim najnowszym wpisie na Facebooku zdradziła, dlaczego kilka dni temu zniknęła z życia publicznego.

W dalszej części wpisu Maja Ostaszewska zdradziła, jakie miała objawy koronawirusa.

Ból głowy i całego ciała jakiego nie znałam, jaki nie pozwala spać. Cały czas na środkach przeciwbólowych. Gorączka i dreszcze, brak węchu i smaku, potworna słabość, zawroty głowy. Podróż do kuchni czy łazienki była wyzwaniem. Kiedy mijał kolejny, 8y dzień bez poprawy, lęk czy to draństwo nie postępuje dalej. Ale nie możesz wezwać lekarza żeby przyszedł, osłuchał cię i ocenił sytuację. Mocno wyczerpana starasz się sama ocenić swój stan. Nie masz pewności czy właściwie. Cały czas niepokój o bliskich... - przyznała Maja Ostaszewska.

A jak aktorka czuje się dziś? Czy wciąż jest w obowiązkowej izolacji?

Dziś czwarty dzień bez objawów. Zdrowiejemy💪 Jeszcze kilka dni koniecznej izolacji i wracamy do życia. Choć zostawieni przez system sami sobie - informacja o wyniku testu i ze zgłaszają nas do sanepidu przyszła mailem i już nikt się do nas więcej nie odezwał, nie zainteresował. Dopiero po 9ciu dniach miałam siłę żeby poświęcić ponad godzinę żeby dodzwonić się do sanepidu. Jednak cały czas mieliśmy pomoc, wsparcie bliskich i przyjaciół. Nasza wdzięczność dla Was kochani nie znajduje słów❤️- czytamy na Facebooku.