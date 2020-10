Całkowity lockdown jednak zostanie wprowadzony?! Rząd już nie wyklucza takiej możliwości! Zaskakujący komentarz

Już wkrótce władze wprowadzą całkowity lockdown?! Polacy muszą liczyć się z tym, że znów będą zamykane galerie handlowe, kina, szkoły czy salony fryzjerskie? Jest komentarz szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michała Dworczyka!

Do tej pory władze w naszym kraju zapewniały, że nie zamierzają zamykać gospodarki i drugi lockdown nam nie grozi. Teraz to się zmieniło! Sprawdźcie, co powiedział Michał Dworczyk!

Będzie drugi lockdown?

Od kilku tygodni liczba chorych na koronawirusa wzrasta w zastraszającym tempie. Ministerstwo Zdrowia codziennie informuje o ok. 7-8 tys. nowych przypadków, a podczas ostatniej konferencji prasowej Adam Niedzielski przyznał, że według najgorszego scenariusza już niebawem dziennie może być nawet 15-20 tys. zachorowań. Lekarze mówią wprost, że "epidemia wymknęła się spod kontroli", a władze już rozpoczęły budowę szpitala polowego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Minister zdrowia zapowiedział ostatnio, że chorzy na COVID-19 będą leczeni również w prywatnych placówkach, a do Polski mają być ściągani lekarze z zagranicy.

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi pandemii władze wprowadziły wiele obostrzeń, ale do tej pory rządzący zapewniali, że nie wprowadzą drugiego lockdownu. Teraz to się zmieniło! Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rozmowie z TVN24 przyznał, że rząd już nie wyklucza zamknięcia gospodarki!

Dzisiaj trudno jest wypowiadać się jednoznacznie, dlatego że sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Przyrosty zachorowań są rzeczywiście bardzo duże, mogą one jeszcze wzrastać - Michał Dworczyk powiedział na antenie TVN24.

Michał Dworczyk przyznał, że ma nadzieję, że władze nie będą musiały wprowadzać drugiego lockdownu...

Ale dzisiaj mówienie w taki sposób stanowczy, jednoznaczny, że coś się zdarzy albo coś się nie wydarzy, wydaje mi się, że jest niedobre, bo sytuacja jest po prostu bardzo dynamiczna i my musimy dostosowywać nasze działania do jej rozwoju - dodał na antenie TVN24.

Myślicie, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń władze naprawdę grozi nam drugi lockdown?

East News

Władze nie wykluczają, że będą musieli zamrozić gospodarkę.