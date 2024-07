Maja Hyży była objawieniem trzeciej edycji "X-Factor". Charyzmatyczna uczestniczka, przez wielu typowana na zwyciężczynię całego show, pożegnała się z programem tuż przed finałem, przegrywając z mężem. Odpadnięcie z "X-Factor" okazało się jednak zbawienne dla wokalistki, bo pozwoliło jej na nagranie pierwszego singla w spokoju, bez ciśnienia ze strony wytwórni. Podobnie jak w przypadku Eweliny Lisowskiej.

Reklama

Zobacz: Maja Hyży zdradziła nam plany na nowy rok! Ekskluzywny wywiad wideo

Wczoraj swoją premierę miał singiel Mai "Bluza". Piosenka utrzymana w klimacie typowym dla zespołu SiStars, być może dlatego, że jej autorami są właśnie Paulina Przybysz i Piotr Siejka, który komponuje dla Magdy Steczkowskiej i Kasi Cerekwickiej. Tekst nawiązuje do rozstania z mężczyzną, co można interpretować jako odniesienie do ostatnich zawirowań w życiu prywatnym Mai.

Moja płyta, jak stwierdziłam, będzie jednym wielkim miszmaszem. Będzie bardzo różnorodna. Ale jak najbardziej w moim klimacie. Niektóre utwory są pisane przeze mnie, a niektóre przez innych - zdradziła Maja kilka miesięcy temu w wywiadzie dla "Na językach".

Dodajmy, że Hyży scenicznie używa pseudonimu "Maya", być może ze względu na utożsamianie jej z mężem. Artystka ponad pół roku temu oficjalnie oznajmiła, że nie jest partnerką Grzegorza. Zobacz: "Nie chcę być kojarzona z Grzegorzem Hyży"

Piosenka zapowiada debiutancki album Mai, którego premiera planowana jest na wiosnę. Będzie z tego przebój?

Zobacz także