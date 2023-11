Maja Bohosiewicz o karmieniu piersią

Trwa Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią. Z tej okazji Anna Lewandowska na swoim Facebooku dodała zdjęcie, jak karmi małą Klarę i opowiedziała o zaletach takiego karmienia. Trenerka jest nim zachwycona:

Swoją opinię dodała również Maja Bohosiewicz!

Zobacz: Gorzkie słowa Mai Bohosiewicz po porodzie. "Wszystko mi ucieka, utknęłam w domu"

Maja Bohosiewicz od kilku dni jest mamą dwójki dzieci, synka i córeczki. Ma więc spore doświadczenie i mnóstwo przemyśleń, z którymi dzieli się ze swoimi fankami. Nie zabrakło więc wpisu na temat karmienia piersią, który dla Mai ma sporo ciemnych stron:

Z jakimi problemami borykają się najczęściej młode mamy? Kto dla Mai okazał się największym wsparciem w tym temacie?

Macie za płaskie/grube/wypukłe/czarne/szalone sutki, dziecko nie sśie, dziecko za płytko łapie, nie macie jeszcze pokarmu, macie za dużo pokarmu, macie nawał, macie zastój, macie... eee??? Jakaś wiedza tajemna, spisek kobiet. Leżysz na łóżku i myślisz: walnięta jestem! Mieliśmy sobie z latoroślą posyłać słodkie mrugańska pełne miłości, a cyc miał być cudowna przygodą. Czemu więc mam ochotę płakać i wyciągnąć z buzi malca ten tatar ludzki zwany niegdyś sutkiem. Jest to na początku koszmar, bywa, że jest załamka. Pełno pytań i baaaardzo dużo odpowiedzi. Ale to co mnie najbardziej rozczuliło i przekonało, że warto, to pytanie mądrej położnej: czy Pani chce karmić? Ale jak to, pytam.Poczułam, że nie ma w tym oceny, nie ma musu. Czy chce karmić? Oczekiwałam fajerwerków i komitetu który oficjalnie w momencie porodu uznał moje piersi zdobytym kantonem z nową konstytucją, który już do mnie nie należy. Proszę Państw, dziś o 8:00 rano cycki tej oto kobiety ogłosiły upadłość, przestały być niepodległe. Położna mówi: najważniejsze jak ja się na to zapatruje, jak się pani z tym czuje. Bo to pani i pani wola. Szok. Serio? Moge nie? - tak może Pani. Woooooow. To ja jednak będę i spróbuje. Ale was wszystkie informuje, że na pytanie: karmisz? Mówcie: "a co mam głodzić? " To wasza sprawa, wasze ciało i dzięki tygodniowi karmienia dałam sobie tego kopa aby przetrwać najgorsze, podobno za tą górą jest przepiękny widok i warto. Dam znać - pisze Maja.