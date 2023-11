Maja Bohosiewicz napisała na Instagramie, że wyjazd wakacyjny to prezent od jej ukochanego. To jednak - według niektórych - nie było dobre wytłumaczenie. Jedna z dziennikarek w ostrych słowach zaatakowała Maję Bohosiewicz.

- Dzisiaj pytam siebie (was też w sumie), gdzie jest granica? Czy miesięczne dziecko zostawiłybyście na cztery dni, bo wasz mąż, ojciec waszych dzieci, zrobił wam prezent, żebyście odpoczęły? Znajoma powiedziała: „To wbrew biologii”, kurczę no, myślę podobnie. Próbuję wyobrazić sobie siebie zostawiającą miesięczne dziecko, takie maciupeńkie, zupełnie bezbronne, dla którego mam świadomość, że w tym momencie jestem cały światem – mój zapach, mój głos, moje bicie serca to wszystko, co zna i wie, że jest dla niego – napisała dziennikarka.