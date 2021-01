Maja Bohosiewicz miała rotawirusa na własnym weselu! "Szłam ze złotą torebeczką, abym mogła zwymiotować"

Maja Bohosiewicz i Tomasz Kwaśniewski wzięli ślub w Sylwestra 2018/2019. Decyzję o ślubie podjęli na początku listopada, więc mieli mniej więcej półtora miesiąca na przygotowanie wydarzenia. Przyjęcie odbyło się w stylu "Wielkiego Gatsby'ego" - złoto, pióra - wydawać by się mogło, że wesele marzeń! Jednak... w przypadku Mai ziścił się największy koszmar panny młodej...

Okazało się, że tego dnia była tak chora, że całą noc przespała! Zobaczcie, co opowiedziała na temat tego dnia!

Zobacz także: Jak wyglądał ślub Mai Bohosiewicz? Gwiazda serialu "Za marzenia" pokazała piękny film z uroczystości!

Własny ślub oraz towarzyszące mu przyjęcie weselne to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodych ludzi, którzy decydują się na zawarcie związku małżeńskiego. Każda panna młoda marzy o tym, aby jej przyjęcie było idealne i chciałaby się czuć tego dnia najpiękniejsza na świecie.

Dwa lata temu w Sylwestra odbyło się przyjęcie weselne Mai Bohosiewicz i Tomasza Kwaśniewskiego. Po zdjęciach, które pojawiły się w mediach można było wywnioskować, że było to przyjęcie marzeń. Jednak jakiś czas później Maja przyznała, że z jej perspektywy wcale nie było tak kolorowo:

Jednocześnie zaznaczyła, że nie ma to związku z jej mężem. Czym spowodowany był więc najbardziej nieszczery uśmiech świata? Takiego scenariusza nie przewidzielibyście nawet w największych koszmarach!

Gdybym chciała serio serio opisać ten dzień, potrzebowałabym wydać książkę. Lalibyście ze śmiechu - pisała na Instagramie Maja Bohosiewicz i chyba tylko ona mogłaby opowiedzieć to i przeżyć to z takim dystansem!

Dziś już dokładnie wiadomo, co spotkało sympatyczną aktorkę w jednym z najważniejszych dni jej życia! O tym, jak przeżyła własny ślub opowiedziała w programie Izabeli Janachowskiej. Wszystko zaczęło się już w święta Bożego Narodzenia, czyli tydzień przed weselem, kiedy ktoś z rodziny przyniósł... rotawirusa:

W Święta spotkaliśmy się z całą rodziną i okazało się, że ktoś przyniósł wspaniałego rotawirusa. I od świąt wszyscy padali. Mieliśmy 7 dni - spotkały się nasze dwie rodziny. Moja i Tomka. Każdy po kolei padał tylko ja i Tomek nie! W dzień wesela zadzwoniła do mnie moja mama i powiedziała "Nie ma takiej opcji, ja wczoraj trafiłam do szpitala, my nie przyjedziemy. (..) Stół 20-osobowy mojej rodziny wyglądał tak, że byłam ja, mój mąż, moja siostra i mój tata, bo wszyscy popadali!

Najmniej oczekiwany scenariusz ziścił się niestety w dzień wesela, kiedy rotawirus dopadał... samą pannę młodą!

Najlepsze było to, że w dzień swojego wesela obudziłam się i tego dnia... dopadł mnie rotawirus. Więc jeśli możesz sobie wyobrazić najbardziej niesceniczną i niewyglądową chorobę świata to jest to rotawirus, on się nie komponuje dobrze z białą sukienką!