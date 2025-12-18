Maja Bohosiewicz zaczynała swoją karierę na deskach jednego z najbardziej znanych i najpiękniejszych teatrów w Polsce - Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W kolejnych latach odgrywała role w popularnych polskich serialach w tym w "M jak miłość", "Na dobre i na złe" i "Barwy szczęścia". W ostatnim czasie Maję można było oglądać w programie tworzonym przez Netflix "Love Never Lies: Polska", którego była prowadzącą. Na ekranach telewizorów widzowie Polsatu przyglądali się też jej tanecznej przygodzie w minionej edycji "Tańca z Gwiazdami". Prywatnie jest żoną Tomasza Kwaśniewskiego oraz mamą dwojga dzieci. Ponadto aktorka i prezenterka realizuje się biznesowo, prowadząc swoją markę odzieżową Lecollet.

Nie czekała do 31 grudnia - teraz podsumowała 2025 rok

Maja Bohosiewicz wyprzedziła całą plejadę gwiazd i już 18 grudnia postanowiła podzielić się z internautami jej własnym podsumowaniem roku 2025, dając sobie na to przestrzeń jeszcze przed szałem świątecznych przygotowań oraz Sylwestrem.

Gwiazda zaczęła od wyrażenia wdzięczności za ostatnie miesiące, inspirując swoich odbiorców do bycia wdzięcznym za każdy przeżyty dzień.

Anno Domini 2025. Jaki to był rok? Jak zwykle wystarczająco dobry, skoro jesteśmy tu, cali, żywi i w komplecie. To już naprawdę sporo. podsumowała Maja

Spojrzała też na swoje życie z perspektywy wieku, zauważając, że zbliża się już do symbolicznej dla niektórych "czterdziestki", czyli wieku, który według niej może zmieniać perspektywę na życie.

Każdy rok jest przełomowy, kiedy idziesz przez życie z większą wiedzą niż ta, którą miałaś jako dwudziestolatka. Zorientowałam się, że jestem już dużą dziewczynką. A 35 lat to nie jest „jeszcze chwilka do czterdziestki”, tylko realna bliskość. Taka, która coś zmienia w sposobie patrzenia. stwierdziła Bohosiewicz

Tajemnicze metafory w podsumowaniu roku Mai Bohosiewicz

W rozmyślaniach nad ubiegłymi dwunastoma miesiącami znalazły się też metafory, która pozostawiają odbiorcom gwiazdy duże pole do rozważań o nich w kontekście kariery gwiazdy w ostatnim czasie.

Zrozumiałam kilka rzeczy. Kilku spróbowałam i się sparzyłam. Kilka było naprawdę pysznych. słodko-gorzko i tajemniczo napisała Bohosiewicz

Czy chodzi o rozwój odzieżowej marki, działalność w mediach, a może relacje z bliskimi? To wie już prawdopodobnie tylko Maja.

Maja Bohosiewicz stanowczo o zmianach w nowym roku

Po doświadczeniach roku 2025 gwiazda przyznała, że bardzo wiele sobie uświadomiła, dzięki czemu podjęła decyzję o drastycznej zmianie w dotychczasowym podejściu do codzienności.

pomyślałam: stara, odpuść.

Właśnie tę krótką myśl aktorka wskazała jako najprostszą, a jednocześnie najtrudniejszą mantrę dla ludzi żyjących w XXI wieku. Przyznała, że stara się żyć w zgodzie z nią już od dwóch tygodni i już zauważa pozytywną poprawę względem poprzednich miesięcy.

Zawodowo działo się wiele, ale człowiekiem nie jest się tylko przez pracę i osiągnięcia. I to jest moja największa lekcja do odrobienia. wyznała Maja Bohosiewicz

Jakie lekcje wyciągnęliście z 2025 roku?

