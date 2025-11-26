Maja Bohosiewicz aktywnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie utrzymuje stały kontakt ze swoimi fanami. Ostatnio jedna z obserwatorek zapytała ją o stan zdrowia. Okazuje się, że celebrytka właśnie odebrała wyniki badań z zagranicy, po których wszystko stało się jasne. Była uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" wspólnie z lekarzem opracowali plan leczenia.

Maja Bohosiewicz w "Tańcu z Gwiazdami"

Maja Bohosiewicz wzięła udział w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Partnerem tanecznym celebrytki został wówczas Albert Kosiński, który prywatnie związany jest z jej przyjaciółką - Olgą Frycz. Choć duet szybko zyskał ogromną sympatię widzów programu, a dzięki ich głosom płynnie przechodził do kolejnych odcinków, w pewnym momencie gwiazda poinformowała o rezygnacji z dalszego udziału w tanecznym show. Wszystko przez kontuzję żeber.

To dla mnie trudne słowa, ale muszę się nimi podzielić. Z powodu kontuzji muszę zakończyć moją przygodę z ''Tańcem z Gwiazdami''. Ponad tydzień temu dostałam urazu żeber przekazała wówczas fanom.

Maja Bohosiewicz o stanie zdrowia

Po ogłoszeniu decyzji o odejściu z programu Bohosiewicz szczerze opowiedziała także o innych dolegliwościach, z którymi się zmagała. Podkreśliła, że przygotowania do "Tańca z Gwiazdami" były niezwykle wymagające. Jak sama przyznała - nie zdawała sobie wcześniej sprawy, jak silnie stres może oddziaływać na organizm.

Przez długi czas sądziłam, że stres po prostu 'czuje'. Że to napięcie w karku, szybki oddech, trudność z zasypianiem. Nie sądziłam, że może aż tak wpłynąć na ciało napisała.

We wtorek influencerka zorganizowała na Instagramie serię szybkich pytań i odpowiedzi. Jedna z obserwatorek zapytała ją o dolegliwość, z którą sama się boryka.

Jak sobie radzisz z zapaleniem okołoustnym twarzy? Zmagam się z nim od około dwóch miesięcy napisała.

Maja długo nie zwlekała z odpowiedzią. Właśnie otrzymała wyniki zagranicznych badań, które zostały dokładnie przeanalizowane, a na ich podstawie ustalono plan leczenia.

Dzisiaj dostałam swoje badania z Belgii, na które czekałam sześć tygodni. Pani doktor je analizowała też pod kątem okołoustnego, AZS i wszystkich spraw jelitowych. Więc mam już plan działania i leczenia i zobaczymy, jak pójdzie wyznała Bohosiewicz.

Maja Bohosiewicz szuka content creatorki. Bez wideo ani rusz! ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Zobacz także: