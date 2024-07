Prokuratura nie potwierdza informacji zamieszczonych w oświadczeniu biura detektywistycznego. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, Tomasz Czułowski, w rozmowie z portalem Wirtualna Polska zdementował informacje detektywów.

To nie jest prawdziwa informacja. (oświadczenie przyp. red.)jest w kontekście tych spraw, ale nie wskazuje wprost, że to właśnie do tych spraw ta osoba została zatrzymana- twierdzi Czułowski.