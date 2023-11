Polska prokuratura do tej pory nie otrzymała raportu z przesłuchań rezydenta oraz wyników przeprowadzonych badań biologicznych, toksykologicznych i histopatologicznych przeprowadzonych po śmierci Magdaleny Żuk! Od śmierci Polki na wycieczce w Egipcie minęły już ponad trzy miesiące. Od tamtej pory trwa śledztwo, które ma wyjaśnić, co tak naprawdę wydarzyło się podczas wyjazdu kobiety na wakacje. Jak już wiemy, po jej zagadkowej śmierci, strona egipska przeprowadziła badania i przesłuchała świadków, którzy mieli kontakt z Magdą- w tym rezydenta wycieczki, który opiekował się kobietą. Niestety, Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej w rozmowie z "Faktami" TVN poinformowała, że do tej pory do Polski nie zostały przesłane dokumenty medyczne, ani protokoły z przesłuchań.

Reklama

Zobacz także: Poruszająca relacja rodziny zmarłej w Egipcie Magdaleny Żuk. Poprosili o pomoc prezydenta Dudę i Donalda Tuska

Strona egipska nie przesłała dokumentów medycznych po śmierci Polki

Polscy eksperci wciąż czekają na dokumenty medyczne i raporty z przesłuchań przeprowadzone w Egipcie. Okazuje się, że prokuratura otrzymała jedynie spis czynności, jakie były przeprowadzone po śmierci Magdaleny Żuk, bez ich wyników. Co więcej, zamiast raportu z przesłuchania rezydenta wycieczki Mahmuda K. strona egipska wysłała do Polski... dokumenty z wypadku samochodowego z udziałem innego Polaka.

Strona polska otrzymała wykaz czynności procesowych, które przeprowadzone zostały przez prokuraturę egipską, a nie protokoły z tych czynności- w rozmowie z "Faktami" przyznała Ewa Bialik z Prokuratury. Krajowej.

Sprawę skomentował pełnomocnik rodziny zmarłej Magdaleny Żuk.

Niestety Egipt w tym momencie nie współpracuje, nie wydaje dokumentów. Wiele osób mówiło, że te dokumenty będą być może, ale będą dokumentami sfałszowanymi. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że tych dokumentów może w ogóle nie być - przyznał Paweł Jurewicz.

Prokuratura przyznaje jednak, że w sprawie Magdaleny Żuk zgromadzono już dziesięć tomów akt, a wśród zabezpieczonych dokumentów znalazła się m.in. dokumentacja terapii psychologicznej.

Wśród tej dokumentacji jest także dokumentacja dotycząca jej terapii psychologicznej, ale z szacunku dla prywatności członków rodziny pani Magdaleny Ż, jak i dla samej pokrzywdzonej Magdaleny Ż., prokuratura nie komentuje ani wyniku tej terapii, ani jej przebiegu- skomentowała Ewa Bialik.

Zobacz także: Śmierć w rodzinie – jak poradzić sobie ze stratą i żałobą?

Strona egipska do tej pory nie przekazała polskiej prokuraturze wyników przeprowadzonych badań.

Facebook/Magdalena Żuk

Reklama

Polka zmarła w tajemniczych okolicznościach ponad trzy miesiące temu.