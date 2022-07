Maja Hyży zabrała głos w sprawie zbiórki na leczenie synka Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka. Piosenkarka w rozmowie z mediami odniosła się do hejtu, z którym dziś musi mierzyć się mama małego Oliwiera. Maja Hyży stanęła w obronie Magdy Stępień i zdradziła, co sama by zrobiła, gdyby była na jej miejscu! Poruszające wyznanie ciężarnej gwiazdy. Maja Hyży broni Magdy Stępień Dramat synka Magdy Stępień wstrząsnął chyba całą Polską. Kilka tygodni temu była partnerka Jakuba Rzeźniczaka za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że ich malutki synek walczy z ciężką chorobą. Okazało się wówczas, że lekarze wykryli u Oliwiera rzadki nowotwór wątroby. Ja nie byłam świadoma, że coś jest nie tak. Mały zachowywał się normalnie. Wszystko było dobrze, podróżowaliśmy. Nie widziałam żadnych zmian. Teraz tak naprawdę spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba. To nie jest niczyja wina. To przykre, że to wyszło w taki sposób, i tak nagle- Magda Stępień mówiła później w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl. Ostatnio Magda Stępień poinformowała, że chce zabrać syna do kliniki do Izraela , gdzie Oliwier mógłby otrzymać odpowiednią pomoc. Zrozpaczona mama zorganizowała zbiórkę na leczenie chłopca, a to wywołało lawinę hejtu. Zobacz także: Ewa Minge stanęła w obronie Magdaleny Stępień. "Publiczny ból, lincz za nieswoje grzechy"! Magda Stępień zebrała pieniądze na leczenie syna w ekspresowym tempie, jednak część internautów zaczęła zastanawiać się, dlaczego młoda mama i jej były partner sami nie zapłacą za pomoc dla dziecka. Magda Stępień tłumaczyła, że nie stać jej na tak drogie leczenie, z kolei Jakub Rzeźniczak- jak relacjonował Krzysztof Stanowski- uważa, że wyjazd do Izraela nie...