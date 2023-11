Magdalena Soszyńska została mamą! Popularna tancerka znana z "Tańca z Gwiazdami" właśnie powitała na świecie swoje drugie dziecko. Soszyńska pochwaliła się radosną informacją na Instagramie, zamieszczając pierwsze zdjęcie maluszka. Dołączyła do niego wzruszający wpis!

Młoda nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa z narodzin drugiego maleństwa. Nie bez znaczenia jest również fakt, że nowy członek rodziny przyszedł na świat tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

- Moje małe szczęście...

Największy skarb...Najpiękniejszy prezent pod choinkę...

To co czuję właściwie nie do opisania... - napisała na Instagramie Magdalena Soszyńska.