Ostatnio Magdalena Schejbal była gościem w "Maglu Towarzyskim". Tam Karolina Korwin Piotrowska postanowiła ją zapytać o ciążowe sesje i promowanie różnych produktów dla dzieci. Aktorka opowiedziała dlaczego się nigdy na coś takiego nie zgodziła i ile można zarobić za taki kontrakt. Zobacz: Magiel Towarzyski: Schejbal opowiedziała o sesjach ciążowych w magazynach: Jest parę koleżanek, które...

Gwiazda rzadko opowiada o swoich dzieciach i o tym jak je wychowuje. Schejbal bardzo chroni swoją prywatność i dobro pociech jest dla niej najważniejsze, co podkreśla na każdym kroku. W najnowszym wywiadzie dla "Show" postanowiła jednak uchylić rąbka tajemnicy i zdradziła co nieco o synie i córce. Zdradziła, czy wychowuje ich w różny sposób:

Między nimi jest nieduża różnica wieku, więc nie odczuwam tej różnicy. Trzeba na pewno uważać, żeby ich ze sobą nie porównywać. Wiadomo, że życie 6-latka rządzi się swoimi prawami, tak jak życie 3-latki. Kontroluję się, by nie traktować jej tak dojrzale, jak jego by już wypadało i na odwrót - żeby jego nie ciągnąć w dół i nie przyrównywać do niej. Lubię momenty zaskoczenia. One napawają mnie olbrzymią radością. W rutynie dnia, zmęczeniu codziennością, przemęczeniu pracą, taki błysk w oczach najmłodszych bardzo mnie cieszy i bawi.