Magdalena Narożna z "Pięknych i Młodych" znów jest zakochana! Zaledwie kilka miesięcy temu wokalistka i muzyk z zespołu disco-polo poinformowali swoich fanów, że ich małżeństwo to już przeszłość. Magdalena i Dawid Narożni opublikowali wówczas oświadczenie, w którym przyznali, że postanowili zakończyć swój związek. Zapewnili jednak swoich fanów, że ich zespół będzie dalej koncertował.

Długo czekaliśmy z ta informacją... ale męczą nas ciągłe pytania... Zaszły pewne zmiany w naszym życiu osobistym... Podkreślamy! Tylko i wyłącznie osobistym! Niestety, czasem tak bywa, że drogi dwóch osób się rozchodzą. Bardzo byśmy chcieli, byście uszanowali nasze życie osobiste, gdyż mamy cudowną córeczkę, którą bardzo kochamy! Zostajemy w przyjacielskich stosunkach! Jeżeli chodzi o zespół, nic się nie zmienia!- informowali za pośrednictwem Facebooka.

Teraz kilka miesięcy po tamtych wydarzeniach w sieci pojawiło się zdjęcie wokalistki "Pięknych i Młodych" z nowym partnerem!

Magdalena Narożna z partnerem na weselu

Wszystko wskazuje na to, że Magdalena Narożna znów jest szczęśliwa. Zaledwie kilka dni temu po raz pierwszy opublikowała w sieci zdjęcie z tajemniczym mężczyzną. Czy to jej partner? Wszystko na to wskazuje, bowiem para bawiła się razem na weselu znajomych. Jak na ich zdjęcie zareagowali internauci?

- Pięknie razem wygladacie ????

- Madziu promieniejesz, nowa miłość Ci służy, życzę powodzenia i mam nadzeje, że niedługo to ty będziesz piękną panną młodą????❤️

- Super para ????- pisalo fani.

Zobaczcie z kim spotyka się Magdalena Narożna z "Pięknych i Młodych"! Fajnie razem wyglądają? Myślicie, że wkrótce w sieci pojawi się więcej zdjęć zakochanych?

Magdalena Narożna pokazała zdjęcie z nowym partnerem.

Wokalistka "Pięknych i Młodych" znów jest szczęśliwa.