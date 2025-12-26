W programie „W moim stylu” Magdy Mołek doszło do momentu, który wprawił w zdumienie zarówno prowadzącą, jak i widzów. Gościem była Magdalena Cielecka, aktorka z ponad 30-letnim dorobkiem, która przyjęła zaproszenie do rozmowy na temat kariery, życia osobistego i planów na przyszłość. Niespodziewanie, dziennikarka zadała pytanie dotyczące nowej miłości, co wyraźnie zaskoczyło rozmówczynię.

Szczere słowa Cieleckiej o nowej miłości

Pytana o to, czy w jej życiu może pojawić się nowa miłość, Cielecka zdecydowanie odpowiedziała, że ma nadzieję, iż nie będzie kolejnej relacji.

Ja zawsze uważam, że ta relacja, w której jestem, jest ostatnia. Inaczej to by nie miało sensu. Jeżeli ja bym nie wierzyła, że skończyłam karmiczny cykl, że to jest osoba, z którą dożyję swoich dni, czy ona ze mną, gdybym tak nie wierzyła i nie chciała też tego, no to by nie miało sensu, ale tego nie przewidzimy, bo to jutro się może zmienić, albo nawet dziś

Cielecka zaznaczyła, że nie rozgląda się za nową miłością i nie wierzy w uczucie, które „uderza znienacka”. Według niej, relacje budowane są świadomie, a przypadkowe zauroczenia to mit.

Jeżeli nie szukasz podświadomie i nie masz nastawionego radaru, to się nie może wydarzyć

Dla aktorki istotne jest, by związek był świadomym wyborem i miał szansę przetrwać próbę czasu.

Historia miłości Magdaleny Cieleckej i Bartosza Gelnera

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner poznali się na deskach teatru, gdzie początkowo łączyła ich tylko przyjaźń. Z czasem jednak relacja przerodziła się w coś więcej. Według medialnych doniesień, para zaczęła spotykać się od sylwestra 2018/2019. Choć od początku ukrywali swoją relację, z biegiem lat coraz częściej pojawiali się razem na branżowych imprezach.

Związek Cieleckiej i Gelnera od początku budził emocje ze względu na różnicę wieku. Magdalena Cielecka jest starsza od Bartosza Gelnera o 16 lat. Cielecka w wywiadzie dla magazynu "Zwierciadło" podkreśliła, że wiek nie ma dla niej znaczenia – ważniejsze są dojrzałość i osobowość.

Gelner również odniósł się do tematu podczas wizyty w programie Kuby Wojewódzkiego. Pytania o różnicę wieku uznał za absurdalne i stanowczo zaznaczył, że "Magda wygląda, jakby była w jego wieku". Dodał także, że para ceni sobie prywatność i nie ma potrzeby publicznego eksponowania swojego życia.

