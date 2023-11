1 z 5

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk w restauracji. Paparazzi przyłapali parę podczas ich wspólnego wyjścia do jednej z knajp w Warszawie. Widać już ciążowy brzuszek aktorki? Zaledwie kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że gwiazda spodziewa się pierwszego dziecka. Według naszych informacji wynika, że Magdalena Boczarska może być już w 4 miesiącu ciąży. Jakie stylizacje na co dzień wybiera przyszła mama? Aktorka przede wszystkim stawia na wygodę. Do restauracji wybrała się w białych, luźnych spodniach, koszulce w paski i w płaskich sandałach. Naszym zdaniem wyglądała świetnie!

Zobaczcie, jak prezentuje się Magdalena Boczarska! Widać już brzuszek?

Zobacz także: Nie zgadniesz, która gwiazda ma już tak duży brzuszek! Weronika Rosati, Natalia Siwiec, a może...