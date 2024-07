Magdalena Bieńkowska to nowa Miss Polski 2015. Mogło by się wydawać, że tytuł najpiękniejszej to marzenie niemal każdej dziewczyny. W rozmowie z Party.pl Magdalena Bieńkowska przyznała jednak, że dla tytułu musiała jednak coś poświęcić.

Z wielu zdarzeń musiałam zrezygnować - z Erasmusa (...) Miałam leżeć na pięknej plaży w Sardynii przez pół roku. Z tego musiałam zrezygnować, ale mam nadzieję, że czekają mnie jeszcze większe podróże.

Mamy wrażenie, że nowa Miss Polski mocno stąpa po ziemi, a kariera na miarę znanych poprzedniczek - Pauliny Krupińskiej, Marceliny Zawadzkiej czy Ewy Mielnickiej - to tylko kwestia czasu!

