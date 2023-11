Po mszy pogrzebowej w Bazylice Mariackiej pojawiły się pytania: dlaczego premier Morawiecki i prezydent Duda nie siedzieli razem z innymi przedstawicielami władzy? W jednym z wywiadów wiceprezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz zdradziła, że takie usadzenie wynikało z woli rodziny. Teraz Magdalena Adamowicz szczegółowo wyjaśniła, co ją skłoniło do podjęcia takiej decyzji:

Nie życzę sobie nikogo z rządu. (...) Bo to są ludzie, którzy reprezentują wszystko to, co jest zaprzeczeniem tego, w co wierzył Paweł. Nie będę mówić, co o nich mówił Paweł - powiedziała w wywiadzie wdowa po prezydencie Gdańska.