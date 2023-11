1 z 6

Magdalena Adamowicz, żona prezydenta Gdańska, udzieliła szczerego i bardzo wzruszającego wywiadu w TVN24. Kobieta wyznała, że hejt w ich życiu był wszechobecny i wszyscy bardzo to przeżywali, jednak to Paweł Adamowicz brał na swoje barki, ale to go strasznie raniło. I okazało się, że te słowa go zabiły - wyznała. Przyznała w rozmowie z Piotrem Jaconiem, że ostatnie miesiące były dla nich bardzo trudne. Zdradziła też, że miała warunek przed kolejnym startem męża w wyborach samorządowych:

Warunkiem moim, żeby Paweł startował w wyborach po raz kolejny było to, aby nasza córka mogła wyjechać za granicę. Aby nie była przy tym hejcie - powiedziała.

Magdalena Adamowicz przeczuwała, że ten start w wyborach może się dla ich rodziny źle skończyć. Zobaczcie na następnej stronie, co powiedziała...

