Reklama

W ostatniej puszcze Pawła Adamowicza dla WOŚP jest 16 mln złotych! Niesamowity odzew internautów na akcję "Zapełnijmy po brzegi ostatnią puszkę Pana Prezydenta na rzecz WOŚP". Akcję, ponad tydzień temu, rozpoczęła Patrycja Krzymińska, która na antenie TVN24 przyznała, że nie spodziewała się nawet tego, że na konto trafi tysiąc złotych, o które początkowo prosiła. Po kilku dniach okazało się, że w wirtualnej puszcze znalazło się o wiele, wiele więcej!

Ludzieeeeee!!!!! To jest najpiękniejsze, obywatelskie szaleństwo na świecie!!!! To było coś nieprawdopodobnego! Patrycjo, całujemy, ściskamy, jesteśmy wniebowzięci! Paweł!!! Twoja dzisiejsza skarbonka będzie z nami do końca świata i jeden dzień dłużej! Kochani! Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy!, czytamy na koncie WOŚP na Facebooku.

Akcja "Zapełnijmy po brzegi ostatnią puszkę Pana Prezydenta na rzecz WOŚP" zakończyła się w nocy z wtorku na środę. Zebrano prawie 16 mln złotych. Brakujące do tej kwoty 10 tys. złotych dozbierali internauci na innej zbiórce. Jerzy Owsiak ostatnio przyznał, że za zebrane pieniądze WOŚP kupi karetkę dla Gdańska.

Internauci planowali zebrać 10 milionów złotych. I choć wydawało się to trudne do zrealizowania (do wtorku 22 stycznia, przed godziną 15. do puszki trafiło ponad 6 mln złotych) to okazuje się, że udało się osiągnąć sukces! I to znacznie większy niż zakładano! W historii WOŚP w żadnej innej puszce nie udało się zebrać tylu pieniędzy!

Zobacz także: Rodowity gdańszczanin, prezydent z 20-letnim stażem... Tego o Pawle Adamowiczu mogliście nie wiedzieć

Reklama

16 milionów w ostatniej puszcze Pawła Adamowicza dla WOŚP.