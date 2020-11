Magda z "Rolnik szuka żony" kusi i zachwyca sylwetką. Chce, żeby Dawid żałował? 

Magdalena z "Rolnik szuka żony" eksponuje zgrabną sylwetkę na Instagramie. Teraz jest dużo odważniejsza niż w programie! Czy Dawid oglądając jej nowe zdjecia pożałuje, że nie dał jej szansy? Uczestniczka do zdjecia dodała także tajemniczy wpis, czy to mała sugestia, że jest zakochana?

Zobaczcie jak wygląda i co napisała!

Magda z "Rolnik szuka żony" zachwyca na Instagramie. Dawid będzie żałował?

Ostatni odcinek "Rolnik szuka żony" był bardzo trudny i emocjonalny dla Magdy. Na gospodarstwie Dawida czuła się bardzo dobrze, zaczęła się również doskonale dogadywać z jego mamą. Fakt, że właśnie miała odbyć się randka rolnika z Martyną nie napawała ją optymizmem. Ich spotkanie okazało się jednak dalekie od romantyzmu. Po ciężkiej i smutnej konfrontacji dziewczyna poinformowała go, że rezygnuje z udziału w programie. Ostatecznie Dawid postanowił odesłać do domu także czekającą na nich Magdę.

Decyzja rolnika nie była dużym zaskoczeniem dla uczestniczki jednak do końca miała nadzieję, że jej losy w programie potoczą się inaczej. Emocje były ogromne i nie dało się uniknąć łez:

- Wiesz, co Magda chodź, porozmawiamy jeszcze.

- Dawaj szybko będzie mniej bolało. (...)

- Zniszczyło mnie to wszystko, przerosło mnie, przepraszam. (...) Nie mogłem już tego udźwignąć. Źle się czuje.

- Pamiętaj też, że nie chce kontaktu teraz po tym wszystkim.

Magda doskonale pamiętała wcześniejsze słowa Dawida, kiedy powiedział, że "jeżeli dwie odejdą to on tej trzeciej też nie będzie trzymał". Jako pierwsza odeszła Agnieszka, potem Martyna... Magda poprosiła Dawida, żeby nie kontaktował się z nią więcej. Widzowie nie do końca rozumieli emocjonalną reakcję uczestniczki, ponieważ pod nieobecność rolnika często się z niego naśmiewała i jawnie mówiła, że nie do końca jest podpasował.

W ostatnim czasie Magda jest bardzo aktywna na Instagramie. Właśnie podzieliła się zdjęciem na którym mocno eksponuje swoją sylwetkę:

Każdego dnia staraj się być powodem czyjegoś uśmiechu, ale nie zapominaj, że Ty też wliczasz się w to wyzwanie. - umieściła motywujący cytat

Czy to oznacza, że Magda odnalazła miłość po programie? A może chce wzbudzić w Dawidzie poczucie, że źle postąpił nie dając jej szansy?

Magda z "Rolnik szuka żony" chwali się zgrabną sylwetką.

Czy odnalazła miłość po programie "Rolnik szuka żony"? W ostatnim odcinku, wszystkie kandydatki Dawida odjechały do domu.