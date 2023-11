Wielki finał najnowszej edycji "Big Brothera" już za nami! W ostatnim tygodniu reality-show o zwycięstwo walczyły cztery osoby: Magda, Igor, Bartek i Radek. Ostatecznie to Magda zdobyła najwięcej głosów widzów i wygrała program. Teraz fani "Big Brothera" z pewnością zastanawiają się, czy po zakończeniu show Magda będzie kontynuować swój związek z Olehem. Romans pary rozpoczął się w programie, ale od samego początku był bardzo burzliwy. Co więcej, już po wyjściu Oleha z domu Wielkiego Brata Magda dowiedziała się, że jej partner kilka razy nominował ją do opuszczenia programu. Czy Magda będzie z Olehem?

Reklama

Posłuchajcie, co Magda zdradziła przed naszą kamerą!

Reklama

Magda i Oleh będą razem?