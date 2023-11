Finał „Big Brothera” za nami, ale uczestnicy nadal są na świeczniku i nie chodzi jedynie o Magdę Wójcik, która wygrała tę edycję. W programie było głośno o konfliktach, a teraz zwyciężczyni opublikowała zdjęcie z imprezy, na którym są uczestnicy, których pozornie nie darzyła sympatią. Rzeczywistość okazała się inna i to nie spodobało się fanom programu!

„Big Brother” wzbudza mnóstwo emocji, a wszystko za sprawą wywiadów, których udzielają uczestnicy i zdjęć, które publikują na Instagramie. Prawdziwą burzę w sieci wywołało zdjęcie, które udostępniła Magda Wójcik. Widzimy na nim uczestników Domu Wielkiego Brata z dwóch rywalizujących ze sobą grup: „Pato” i „Słodziaków”. W reality show nie darzyli się sympatią, a tydzień po finale okazuje się, że są dobrymi przyjaciółmi. Nie spodobało się to niektórym Internautom, którzy czują się oszukani i zarzucają uczestnikom, że udawali.

czyli to co widzielismy przez 3 miesiące to było robienie nas w konia XD i ja tylko odwołuje się do slow niektórych uczestników: ,,w dwa tygodnie nie można się zmienic’’... to w 5 dni można?

Oleh pięknie gra w zależności od tego z kim przebywa ???? szybko zostanie przez obserwatorów zdemaskowany :)

Jola Rutowicz utrzymywała tajemnice reżyserki Big Brothera przez 3 lata... Jakimowicz przez 10 lat.... a obecni uczestnicy nie utrzymali nawet przez tydzień