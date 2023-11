Zwyciężyła w plebiscycie Party.pl w kategorii „Debiut roku 2019”! Pytamy Magdę Wójcik, na co wyda 100 tysięcy złotych wygrane w programie „Big Brother” i czy nadal jest zakochana.

Godziła ludzi, błyszczała strojami i zakochała się na antenie TVN7 podczas pierwszej edycji programu „Big Brother”. Magda Wójcik (32) zdobyła ogromną popularność, dzięki której w wyniku głosowania naszych czytelników na portalu Party.pl wygrała w kategorii „Debiut roku 2019”. Wyprzedziła takie gwiazdy jak: Magda Bereda, Kasia Dziurska, Ida Nowakowska czy Roxie Węgiel. Postanowiliśmy sprawdzić, jak Magda miewa się pół roku po wygranej.

Miłość w show-biznesie

Tuż po finale pojechała do Londynu, w którym mieszkała przez ostatnie 12 lat, by zabrać wszystkie swoje rzeczy i dwa ukochane koty. Kiedy zaczęła nowe życie w Warszawie, nie chciała przyznać wprost, że jest zakochana w Olehu Riaszeńczewie, którego poznała w domu Wielkiego Brata. Mówiła wtedy „Party” ostrożnie:

– Owszem, pojawiło się między nami uczucie. Ale czy to jest miłość? Zobaczymy! Zdradziła też, że przed programem przez blisko trzy lata była singielką i nie chodziła na randki. – Moje serce było zamknięte, bo cierpiałam po zakończeniu sześcioletniego związku – opowiadała.

Czy teraz jest w końcu szczęśliwa?

Ostatnio, w listopadzie, znów było o niej głośno z powodu konfliktu, jaki miał jej chłopak Oleh z jej przyjacielem blogerem modowym Kamilem Rojem, znanym jako Milex. Do mediów przedostały się informacje, że panowie ostro się pokłócili. Motywem przewodnim tej kłótni były… pieniądze Magdy. Podobno Milex korzystał z karty do bankomatu bez wiedzy Madzi, co bardzo zdenerwowało Oleha i wybuchła awantura. Milex wyprowadził się z mieszkania Madzi, gdzie we trójkę mieszkali, a na odchodne powiedział publicznie, że Oleh źle traktuje swoją dziewczynę. Fani się zaniepokoili. Dlatego spytaliśmy Magdę, jak to wygląda z jej perspektywy. Usłyszeliśmy:

– Nie martwcie się o mnie! Gdyby były poważniejsze problemy w naszej relacji, to na pewno nie kontynuowałabym tego związku! Konflikt między Olehem a Milexem skomentowała enigmatycznie: – W każdej relacji międzyludzkiej pojawiają się problemy, ale ja jestem za tym, by rozwiązywać je na gruncie prywatnym. Mogę powiedzieć, że jest to smutna sytuacja, bo wszyscy byliśmy blisko ze sobą. Nie chcę nikogo zranić!

Popularność i hejt

Magda twierdzi, że polski show-biznes jej nie rozczarował:

– Poznaję nowych ludzi, do mojej starej paczki dołączyli nowi przyjaciele i wokół mnie sporo się dzieje.

Polubiła popularność i zaakceptowała, że jest rozpoznawalna. A jak sobie radzi z hejtem?

– Nie boli mnie już, gdy ktoś pisze, że jestem za bardzo wymalowana czy że przypominam faceta. Dzięki takim komentarzom stałam się silniejsza, mam grubszą skórę. Bardziej dotyka mnie natomiast, gdy komentarze dotyczą moich bliskich, na przykład kiedy czytam, że pochodzę z inteligenckiej rodziny, a robię z siebie krejzolkę – mówi.

Magda nie poddaje się i chce odnaleźć swoje miejsce w show-biznesie. Obecnie zarabia na Instagramie (ma blisko 280 tysięcy obserwatorów!), pokazując tam produkty reklamodawców. A czy otworzy swój butik? –

Część pieniędzy wygranych w „Big Brotherze” oddałam schronisku na Paluchu. Kocham zwierzęta i chciałam im pomóc, szczególnie zimą. Cały czas pracuję też nad linią ubrań, mam już wstępne projekty – zdradza nam.

I dodaje:

– Odrzuciłam propozycję grania w serialu, bo nie jestem aktorką. Marzy mi się natomiast udział w „Agencie” albo „Ameryka Express”, jestem typowym zadaniowcem. Mój chłopak chodzi na siłownię, aby wrócić do formy i zacząć karierę jako trener personalny. Wszystko idzie ku dobremu. W Polsce zostanę przynajmniej dwa–trzy lata. Więc jeszcze o mnie usłyszycie!

Nagrodę za Debiut Roku 2019 wręczyły Madzi Aneta Wikariak (red. naczelna Party) oraz Anna Robak-Przewłoka (reporterka Party.pl).

