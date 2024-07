Natalia Kukulska od jakiegoś czasu coraz częściej pojawia się w mediach. Wszystko za sprawą promocji jej najnowszej płyty "Ósmy plan". Piosenkarka pojawiła się m.in w programie Karoliny Korwin Piotrowskiej, gdzie opowiedziała o swoich osiągnieciach muzycznych, oraz ucięła temat swojego brat Pikeja. Zobacz: Korwin do Kukulskiej: Ty stara dupa jesteś. Natalia zakończyła raz na zawsze temat Pikeja

Niestety, po tym jak Kukulska pokazała się publicznie w sieci zawrzało. Pod zdjęciami piosenkarki pojawiło się wiele negatywnych wpisów, w których wyśmiewano wygląd artystki. Fala hejtu jaka dotknęła Natalię Kukulską oburzyła Magdę Steczkowską, która na swoim blogu zamieściła wpis w którym broni swojej koleżanki z branży.

- W ostatnich za odwagę bycia sobą posypały się gromy na moją koleżankę, Natalię Kukulską. Cudowną, szczęśliwą kobietę, żonę i matkę dwójki dzieci. Nagle okazało się, że jak na swoje prawie 40 lat wygląda za staro i właściwie jak śmie pokazywać się w mediach bo przecież jest osobą publiczną więc powinna wyglądać... No właśnie... jak powinna wyglądać? Czy nie tak właśnie powinna wyglądać kobieta zbliżająca się do 40-stki? Uśmiechnięta, fajnie ubrana, z życzliwym podejściem do każdego a przede wszystkim z dystansem do siebie. Czy Stwórca osobom znanym daje taryfę ulgową?- napisała na kochamciezycie.pl