Magda Steczkowska ma na swoim koncie mnóstwo płyt i nagrań, ale mimo wszystko pozostaje w cieniu swojej siostry, Justyny. Teraz piosenkarka będzie miała okazję w pełni zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Wszystko za sprawą programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie co tydzień wcielać się będzie w najpopularniejszych artystów w Polsce i na świecie. Przypomnijmy: Steczkowska nie wytrzymała napięcia. Pokazała pierwsze zdjęcie z "TTBZ"

Praca nad daną postacią może trwać godzinami. Magda musi jednak przyzwyczaić się do długiej i monotonnej charakteryzacji. Dla wokalistki nie stanowi to jednak problemu. Niedawno na swoim Facebooku opublikowała zdjęcie, na którym możemy zobaczyć ją bez makijażu. Ciężko na nim rozpoznać Steczkowską. Wiemy jednak, że Magda da z siebie wszystko podczas występów w show. To dla niej wielka szansa na dalszy rozwój muzycznej kariery.

Czekacie na drugi sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

