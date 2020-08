Magda Mołek żegna się z TVN?! Opowiedziała jaki teraz ma pomysł na rozwój swojej kariery

Magda Mołek w wywiadzie, którego udzieliła Karolowi Paciorkowi z kanału Imponderabilia opowiedziała o swoim projekcie, któremu poświęca się od jakiegoś czasu. Czy to oznacza, że definitywnie żegna się ze stacją TVN? Na razie wiadomo, że jej program "W roli głównej" znika z anteny TVN Style. Dziennikarki, mimo powracających wciąż spekulacji, nie zobaczymy ponownie w "Dzień Dobry TVN". Czy to oznacza, że gwiazda chce rozstać się z telewizją na dobre?

Magda Mołek to prawdziwa ikona stacji TVN, z którą jest związana od 16 lat. Przez 14 lat prowadziła "Dzień Dobry TVN", a od 2009 roku na antenie TVN Style mogliśmy oglądać program "W roli głównej", w którym dziennikarka rozmawiała z wieloma osobistościami z polskiego show biznesu.

Magda Mołek w ubiegłym roku zdecydowała się na odejście z "Dzień Dobry TVN", gdyż chciała poświęcić więcej czasu swojej rodzinie. Ale teraz wiele wskazuje na to, że prezenterka ma w planach na dobre zakończenie współpracy z TVN.

Ostatnio Magda Mołek zaczęła rozwijać swój kanał w serwisie Youtube, gdzie prowadzi program "W moim stylu". I wygląda na to, że właśnie w tym kierunku chce dalej iść.

Dla mnie jest to (YouTube) emanacja wolności. Ja tam wchodzę i po prostu wiem, że tam możesz wszytko. Oczywiście to będzie w moim stylu, czyli nie będę tam fikać koziołków, nie zamierzam nagle udawać, że jestem kimś innym. Robię tylko swoje rzeczy w sposób, który pewnie sama sobie, pracując w telewizji, zabraniałam robić w taki sposób. To była jakaś autocenzura, autokontrola. Teraz mam to w d... - mówiła Magda Mołek u Paciorka.