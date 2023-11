1 z 6

Magda Mołek poprowadziła wczoraj wraz z Olivierem Janiakiem Top of the Top Festival w Sopocie. Trzeba przyznać, że prowadząca DD TVN prezentowała się świetnie. Olśniła wszystkich efektownym czerwonym kompletem - błyszczącym mini z charakterystycznymi kokardami i dobraną do tego bluzką. Ten zestaw musiał zrobić wrażenie. Ale nic dziwnego - to projekt od Isabel Marant. Odkąd pojawił się na wybiegu, miało go na sobie już kilka wielkich gwiazd.

A cena? Może zwalić z nóg... Choć znaleźliśmy ten sam model również na wyprzedaży ;)