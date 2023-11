O dużych zmianach w programie "Dzień dobry TVN" media pisały już od dawna! Wiadomo było, że z programu śniadaniowego ma odejść jedna z par prowadzących, a w związku z tym pojawiły się spekulacje, kto rozstanie się z widzami DDTVN. Teraz wszystko stało się jasne, a informacje potwierdziła sama Magda Mołek, która w oświadczeniu na Instagramie przyznała, że to jej zabraknie w nowych odcinkach. Dziennikarka zdradziła powody swojej decyzji! Zdradziła też, czy Marcin Meller nadal będzie prowadzącym?

Magda Mołek odchodzi z "Dzień dobry TVN"?

Dziennikarka szybko postanowiła odnieść się do plotek dotyczących zmian w "Dzień dobry TVN". Na swoim Instagramie napisała, że rozstaje się z programem, ale to nie oznacza, że odchodzi:

Po 15 latach pracy w @dziendobrytvn , w porozumieniu ze stacją TVN, postanowiłam zrobić sobie przerwę. - napisała Magda Mołek.

Gwiazda TVN dodała, że razem z nią z "Dzień dobry TVN" rozstaje się również Marcin Meller:

Mój najwspanialszy współprowadzący @marcin_meller_arbuz też.

To nie oznacza, że znikam z wizji w ogóle. Już 15.08 poprowadzę w TVN Koncert Festiwalu Top of The Top w Sopocie.

Magda Mołek podziękowała fanom i widzom za wspólne lata, wsparcie i sympatię. Podkreśliła, że nie znika na zawsze i dodała, że nadal będzie można ją zobaczyć w TVN Style, gdzie prowadzi rozmowy z cyklu "W roli głównej". Dziennikarka nie mówi "do widzenia", ale "do zobaczenia", co oznacza, że za jakiś czas znów ją zobaczymy na antenie TVN.

Kto zastąpi Magdę Mołek i Marcina Mellera?

Do tej pory program "Dzień dobry TVN" prowadzili na zmianę w tygodniu: Dorota Wellman i Marcin Prokop oraz Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik. Z kolei w weekendy mogliśmy zobaczyć Kingę Rusin i Piotra Kraśko oraz Magdę Mołek i Marcina Mellera. Teraz pojawiły się informację, że tę ostatnią parę mają zastąpić dwie nowe!

Powody tej zmiany nie są do końca znane, ale faktem jest, że DDTVN traci widzów na rzecz "Pytania na śniadanie". Program śniadaniowy emitowany w TVP2 już od jakiegoś czasu wyprzedza "Dzień dobry TVN".

Jak Internauci reagują na odejście Magdy Mołek?

Okazuje się, że fani Magdy Mołek są zawiedzeni, że już nie zobaczą jej w programie. Jednak szanują jej decyzję i trzymają kciuki za nowe wyzwania:

Jest Pani moją ulubioną prowadzącą - zawsze profesjonalna, ciepła, ludzka, empatyczna i cierpliwie wysłuchująca swego rozmówcę.. Klasa, piękno i niepowtarzalny urok Pani Magdo, będzie mi brakować waszego duetu towarzyszącego mi w weekendowe poranki

Pojawiły się też głosy innego typu. Niektórzy Internauci wyrażają niezadowolenie, że to Magda Mołek rozstaje się z "Dzień dobry TVN", a nie inni prowadzący:

A Kinga Rusin nie odchodzi .. to byłaby dobra wiadomość ... szkoda ..powodzenia! O nie Magda dlaczego akurat Ty

Jesteście zaskoczeni odejściem Magdy Mołek?

Magda Mołek współprowadziła program od 15 lat!

