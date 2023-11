Magda Mołek jest w ciąży i wkrótce po raz trzeci zostanie mamą? Była prowadząca "Dzień Dobry TVN" skomentowała plotki na swój temat! Ponad tydzień temu Magda Mołek zastąpiła Joannę Krupę i poprowadziła wielki finał ósmej edycji "Top Model". Właśnie wtedy niektórzy internauci zaczęli zastanawiać się, czy gwiazda TVN jest w trzeciej ciąży. W sieci pojawiły się głosy, że u Magdy Mołek widać już zaokrąglony brzuszek! Teraz dziennikarka zdradziła, czy rzeczywiście zostanie mamą! Zobaczcie, co napisała o swoim brzuszku!

Magda Mołek opublikowała na swoim profilu na Instagramie wpis w którym skomentowała plotki na temat trzeciej ciąży i odniosła się do komentarzy o swoich brzuszku. Gwiazda TVN zdradziła, że wcale nie spodziewa się dziecka!

Co jeszcze napisała gwiazda TVN? Jak komentuje swój brzuszek?

W kwestii rozmiarów brzucha, dawno już pożegnałam swój perfekcjonizm, bo przez lata przyprawiał mnie - nomen omen - o jego ból. Jakże uwalniająca jest moja świadomość, że tenże publicznie omawiany BRZUCH pozwolił mi nosić a potem urodzić dwóch wspaniałych synów. Że to On daje mi siłę. On trzęsie się, gdy śmieję się do rozpuku, On się spina, gdy się denerwuję, wreszcie to On pozwala mi czuć „motyle”, gdy dzieje się coś wyjątkowego. Wiem, że w czasach gdy sprzedaje się wszystko co płaskie (brzuchy szczególnie) mój okazuje się być odstępstwem od ...czasów?- dodała gwiazda TVN.