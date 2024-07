Agnieszka Szulim w swoim programie "Na Językach" uwielbia zaskakiwać. Często zdobywa się na żarty dotyczące jej samej i otaczającej rzeczywistości. Wczoraj przyznała się jednak jak poprawia swoją sylwetkę przed wyjściem na czerwony dywan. Zobacz: Na Językach: Szulim w kolejnym szczerym wyznaniu. Tym razem dotyczy ono bielizny

Już dzisiaj dziennikarka pojawi się w innej roli w programie Magdy Mołek - "W roli głównej". Prowadząca poruszyła delikatną kwestią, a mianowicie opinii Szulim na temat Katarzyny Zielińskiej. Aktorka obraziła się za materiał wyemitowany w "Na Językach", na którym widać jak osoba łudząco podobna do gwiazdy pali papierosy w ciąży. Później zostało wyjaśnione, że nie jest to Zielińska, a Szulim skomentowała, że jest to najbardziej bezbarwna postać w show-biznesie, która nie ma poczucia humoru. I tu między paniami zaczął się drobny spór:

Szulim: Ludzie dają sobie strasznie dużo prawa, żeby decydować o twoim życiu, oceniać, rozliczać cię...

Mołek: Ale przecież to samo robisz...

Szulim: Nie

Mołek: Tak. Dlaczego mówisz o Kasi Zielińskiej, że jest jedną z najbardziej bezbarwnych osób?

Szulim: Bo jest.

Mołek. To znaczy, że ją oceniasz, że ją rozliczasz.

Szulim: Ja komentuję to, co robi.

Mołek: Zobacz z drugiej strony. Jeśli ktoś komentuje to, co ty robisz to też ma do tego prawo.

Szulim: Jakby nigdy w życiu nie przyjdzie mi do głowy wtranżalać się w jakieś prywatne życie Kasi Zielińskiej, a ja to głównie mam na myśli. Zawodowo każdy ma mnie prawo oceniać. To absolutnie.

Mołek: Wiele więcej bezbarnych osób znam niż Kasia Zielińska, bo to jest ostatnia osoba, o której bym tak powiedziała.

Szulim: Ja nie. Ja widzę dziewczynę wiecznie z jedną miną w różnych sukienkach, fotografującą się na ściankach, która nie ma poczucia humoru.