Justyna Pochanke odchodzi z "Faktów" TVN i TVN24 po 19 latach. Gościliśmy ją na ekranach telewizorów nieustannie od 2001 roku. Nie planowałam tego, ale takie nieplanowane decyzje są najuczciwsze. A to jest moja decyzja. Chciałam się z Wami pożegnać - napisała w pożegnalnym mailu do pracowników "Faktów" i TVN 24, o czym informuje Press.pl Zobacz także: Zofia Zborowska odeszła z "Barw szczęścia". Teraz czas na... dziecko z Andrzejem Wroną?! Justyna Pochanke odchodzi z pracy w TVN Justyna Pochanke poinformowała o odejściu z "Faktów" TVN i TVN24. To koniec jej 19-letniej współpracy z telewizją TVN. Dziennikarka pracę w TVN 24 rozpoczęła w 2001 roku, a w 2004 roku została prowadzącą głównego wydania "Faktów" na antenie TVN i od 2008 roku prowadziła program "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. Ten zawód to moja pasja - dostałam więcej niż sobie wymarzyłam i dałam z siebie, ile mogłam. (...) Za wszystkie lata z całego serca dziękuję ludziom, z którymi pracowałam i którzy nigdy nie zawiedli - ekipie Faktów i TVN24. Widzom - bo byli dla mnie siłą i dowodem na to, że nie wszystko da się podzielić. I Mariuszowi Walterowi - bo stworzył to miejsce. Nie pożegnałam się na antenie i dobrze. Fakty nigdy nie były łzawe - napisała Justyna Pochanke Decyzję dziennikarki skomentował Michał Samul, szef pionu informacji TVN, redaktor naczelny Faktów TVN i TVN24: Szanujemy decyzję Justyny, choć przyjmujemy ją ze smutkiem. Justyna to wyjątkowa dziennikarka i osobowość telewizyjna. Będzie nam brakować jej unikalnego stylu i talentu do prowadzenia na antenie najtrudniejszych rozmów, niepodrabialnych zapowiedzi prezenterskich, zapału i zaangażowania z jakim przez prawie 20 lat...