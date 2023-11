Magda i Oleh z "Big Brothera" zakończyli swoją znajomość po zakończeniu programu? Romans Magdy i Oleha od samego początku wzbudzał ogromne emocje wśród fanów programu. Internauci obawiali się, że młodszy o ponad 10 lat chłopak złamie serce Magdy, która nie wiedziała, że Oleh kilkukrotnie nominował ją do opuszczenia domu Wielkiego Brata- Magda dowiedziała się o tym zaledwie kilka dni przed wielkim finałem "Big Brothera". Atmosferę wokół ich związku podgrzała również Kasia Olek, która po wyjściu z programu stwierdziła, że uczucie, które miało połączyć Magdę i Oleha nie jest prawdziwe.

To jest totalny fake jak dla mnie- mówiła w rozmowie z "Faktem". Ja wiem, że Oleh na Madzię na początku reagował niefajnie, miał o niej kiepskie zdanie, ja to tak czułam. (...) Mam wrażenie, że to jest dla niego po prostu przepustka do finału, ten romans. Oleh jest bardzo sprytny i ja go podziwiam za ten spryt.