Magda Gessler i jej córka Lara mają wspólne plany. Matka i córka już wkrótce wystartują ze wspólnym biznesem? Obie panie łączy wielka pasja do kulinariów. Rodzinne zamiłowanie do gotowanie nie ominęło również Tadeusza Müllera, syna Magdy Gessler, a przyrodniego brata Lary. Dzieci Magdy Gessler powoli wkraczają do show-biznesu. Czy właśnie przyszła pora, by połączyć siły i zbudować rodzinne imperium? Odpowiedź na to pytanie w najnowszym wydaniu magazynu "Party".

Co jeszcze w numerze? Walka Martyny Wojciechowskiej o wzrok jej adoptowanej córki. Co słychać u Kabuli? Jakie plany ma wobec niej dziennikarka i podróżniczka?

Niedawno w internecie pojawiło się wspólne selfie Ewy Chodakowskiej i Katarzyny Nosowskiej. Czy to oznacza, że słynna trenerka będzie pomagać piosenkarce pracować nad sylwetką?

A także jeden z najgorętszych tematów ostatnich tygodni! Czy wojna między Małgorzatą Rozenek a Kingą Rusin dobiegła końca?

Nowy numer "Party" w sprzedaż już w poniedziałek 24 września!

