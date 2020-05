Magda Gessler zachwyca zdjęciem bez makijażu. Internautka: "nieumalowana wygląda na 30 lat mniej"!

Magda Gessler wyróżnia się nie tylko wielkim talentem kulinarnym, ale również swoim stylem. Zawsze ma idealnie ułożone włosy, kolorowe stroje, które przyciągają uwagę oraz dosyć mocny makijaż. W wersji sauté słynną restauratorkę można zobaczyć bardzo rzadko. Tym razem jednak Magda Gessler zrobiła wyjątek! Pozując na zdjęciu ze swoim synem, Tadeuszem Müllerem, gwiazda TVN zaprezentowała się bez makijażu i zachwyciła swoich fanów. W takim wydaniu wygląda znacznie młodziej. Zobaczcie sami!

Magda Gessler bez makijażu!

Gwiazda "Kuchennych rewolucji" opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym zaprezentował się zupełnie nieumalowana. To dosyć niecodzienny widok, dlatego zaskoczył on fanki Magdy Gessler. Słynna restauratorka pod zdjęciem z synem napisała kilka miłych słów pod jego adresem, jednak to ona skradła całą uwagę!

#tadeuszmuller ... cała siła i motywacja jest w nim #mg - napisała Magda Gessler pod wspólnym zdjęciem.

Internauci w komentarzach od razu zwrócili uwagę na fakt, że Magda Gessler jest nieumalowana. Pod jej adresem posypały się komplementy, a fanki wprost piszą, że bez make-upu wygląda zdecydowanie młodziej!

nieumalowana wygląda mi na 30 lat mniej Pani Magdo wyglada pani prześlicznie. Bez makeup jest pani taka oryginalna piękna.Cudowna kobieta i super syn. super pani Madziu Pani Madziu, to Pani najpiękniejsze zdjęcie

Faktycznie różnica jest ogromna. W jakim wydaniu Magda Gessler wygląda lepiej?

Zobacz także: Lara Gessler zostanie mamą: "To drugi trymestr ciąży" Zdradziła nam, dlaczego tak długo ukrywała ciążę

Magda Gessler często decyduje się dosyć mocny makijaż.

East News

W takim wydaniu gwiazdę widujemy najczęściej!