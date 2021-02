Magda Gessler wzięła ślub? Obrączka od Tiffany'ego na jej serdecznym palcu to nie przypadek!

W styczniu Magda Gessler wróciła z dłuższego wypoczynku w Hiszpanii. Na Fuerteventurze spędzała czas z rodziną: córką Larą i jej mężem Piotrem Szelągiem oraz wnuczką Neną, synem Tadeuszem i swoim partnerem Waldemarem Kozerawskim. W rozmowie z "Party" restauratorka zdradziła, dlaczego zdecydowali się wyjechać z Polski i dlaczego po powrocie na jej serdecznym palcu pojawiła się obrączka od Tiffany'ego. Czyżby Magda, podobnie jak kilka miesięcy wcześniej jej córka Lara, wzięła ślub w tajemnicy przed mediami?

Magda Gesssler i Waldemar Kozerawski wzięli ślub?

Magda Gessler tłumaczy, że wyjechała do Hiszpanii, ponieważ było to jedyne rozwiązanie, które pozwalało spotkać się całej jej rodzinie w jednym miejscu. Ze swoim partnerem Waldkiem nie widziała się od kwietnia i dopiero na Fuerteventurze para mogła spędzić ze sobą czas. Mimo ogromnej tęsknoty ich związek przetrwał i tę próbe czasu. Jak sobie radzili podczas rozłąki?

Nam szczęśliwie się to udało, bo od lat jesteśmy zakochani. Miłość to coś niezwykłego. Pozwala zapomnieć o smutku, problemach i rozłące, która trwała miesiącami. Wystarczyła nam sekunda, abyśmy znowu poczuli się jak 18-latki (śmiech) – powiedziała w wywiadzie z "Party".

Po powrocie do Polski Magda Gessler znów rzuciła się w wir pracy, m.in. na planie "Kuchennych rewolucji". Nie ukrywa jednak, że z utęsknieniem czeka na kolejny urlop i spotkanie ze swoim Waldkiem. Restauratorka przyznaje, że każdy dzień spędzony z ukochanym wnosi do ich związku coś nowego.

Lubię, jak Waldek mnie zaskakuje. Lubię jego powagę i wyjątkowy humor. Lubię, jak się zmieniamy, jak dojrzewamy przy sobie. Wybraliśmy się lata temu i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Mimo lat i doświadczenia nadal potrafimy na siebie patrzeć jak wtedy, gdy byliśmy młodzi i beztroscy. Zawsze patrzę mu w oczy – są takie jak podczas pierwszego spotkania. Są zwierciadłem jego duszy – mówi zakochana restauratorka.

Po powrocie do Polski Gessler pochwaliła się fanom na Instagramie wyjątkowym prezentem – piękną złotą obrączką od Tiffany'ego – którą dostała do Waldemara Kozerawskiego. Co ona oznacza?

Ta obrączka ma dla nas szczególną wymowę. Jaką? Tego zdradzić nie mogę (śmiech). Czasem niektóre sprawy chcemy zachować tylko dla siebie. Dzięki temu nasza miłość trwa i nigdy się nie skończy – mówi tajemniczo Magda.

Cały wywiad z Magdą Gessler przeczytasz w nowym "Party".

Magda Gessler i Waldemar Kozerawski są razem od 17 lat.