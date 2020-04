Przepis na żurek Magdy Gessler. Prowadząca "Kuchenne rewolucje" ostrzega przed jednym błędem!

Tradycyjny żurek wielkanocny zagości w domach większości Polaków. Co zrobić, aby wyszedł idealnie i wszystkim smakował? To nie jest proste, ale okazuje się, że jest jeden błąd, który często popełniamy przy gotowaniu żurku świątecznego. Powiedziała o nim wprost Magda Gessler w wywiadzie dla „Faktu”! Zobaczcie, o co chodzi?

Co jest podstawą idealnego żurku wielkanocnego?

Magda Gessler podkreśla, że podstawą żurku świątecznego jest dobry zakwas, który powinien być zrobiony na bazie mąki żytniej. Warto zrezygnować ze śmietany, a tego dnia żurek powinien być chudy i koniecznie z białą kiełbasą:

Zwracajmy uwagę na kwas, który dodajemy do żurku. Ma być prawdziwy, z żytniej mąki! I bardzo ważne, nasz żurek będzie pyszniejszy, jeśli nie dodamy do niego śmietany! Tego dnia żurek powinien być chudy, kwaśny, z dużą ilością majeranku i czosnku. (...) Koniecznie musi to być dobrze zaparzona biała, wręcz szara, kiełbasa! - powiedziała Magda Gessler podczas rozmowy dla "Faktu".

Magda Gessler podkreśla też, że tegoroczne święta powinniśmy spędzić skromniej niż zazwyczaj. Najważniejsze to zostać w domu i nie szaleć z przygotowaniami, a zamiast tego porozmawiać z rodziną telefonicznie czy na pomocą komunikatorów internetowych:

Miejmy jedną babkę, jednego mazurka, białą kiełbasę, żurek. Dobry chleb, dobre masło, dobrą ćwikłę. I praktycznie już mamy święta. Nie szalejmy. Podzielmy się jajkiem - wyznaje szczerze Magda Gessler.

Z całą pewnością warto zastosować się do rad kulinarnego guru!

Magda Gessler ma przepis na żurek idealny!