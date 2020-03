Wyjątkowe wydanie w wyjątkowym czasie! Magazyn "Party" z Magdą Gessler na okładce od jutra w sprzedaży!

Już jutro na rynek trafi nowe wydanie magazynu "Party". Wyjątkowe, jak wyjątkowe są czasy, w których wychodzi! Na okładkę magazynu trafiła Magda Gessler. Słynna restauratorka i osobowość telewizyjna ma ważne przesłanie. Jej zdaniem, groźny jest nie tylko koronawirus. Co jeszcze?

W "Party" piszemy też o Aginieszce Woźniak-Starak. Jak wygląda jej powrót do pracy?

Magazyn dotarł również do szczegółów nowego programu Małgorzaty Rozenek-Majdan!

Ale to nie wszystko. Magazyn przygotował również specjalne wydanie Zero Waste. Gdy wreszcie świat zacznie wracać do normalności będziemy musieli nauczyć się żyć inaczej. Jak dbać o siebie i planetę - zajrzyjcie do naszego magazynu.

Dwutygodnik "Party" możecie kupić z prezentem przygotowanym dla Czytelników specjalnie z okazji numeru poświęconego filozofii zero waste. To wegańska maska do twarzy L'biotica w postaci biodegradowalnej tkaniny, silnie nasączona serum z innowacyjną kombinacją wegańskich składników aktywnych.

100 % WEGAŃSKIE składniki – w trosce o planetę zrezygnowaliśmy ze

składników pochodzenia zwierzęcego. 100% BIODEGRADOWALNA tkanina – tencel jest naturalnym, całkowicie

biodegradowalnym tworzywem. 100% Kartonik FSC – papier pozyskiwany z odpowiedzialnych źródeł, które

spełniają międzynarodowe wymogi hodowli i odnowy lasów i zwierzyny leśnej.

Do wyboru będą aż 3 rodzaje masek: rozświetlająca, oczyszczająca i

regenerująca.

PARTY z maskami w sprzedaży pod 23 marca do 5 kwietnia.

E-wydanie w hitsalonik.pl

Uwaga! Najnowsze wydanie "Party" możecie kupić tradycyjnie, w wersji papierowej, ale też bez wychodzenia z domu, jako E-wydanie. Znajdziecie je TUTAJ! Pamietajcie #zostańciewdomu i czytajcie!

Okładka najnowszego "Party":