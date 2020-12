75 zł za foremkę pasztetu? Zobaczcie ceny w nowym sklepie Magdy Gessler

Magda Gessler nie zwalnia tempa i nie przestaje działać mimo kryzysu branży gastronomicznej. Znana restauratorka i gwiazda programów kulinarnych zdecydowała się ruszyć ze sprzedażą internetową pysznych wyrobów i przetworów, które mogą dotrzeć do klientów z całej Polski. Ceny produktów? No cóż, mogą mocno zaskoczyć. Jeśli planujecie zorganizować święta Bożego Narodzenia z cateringiem od Magdy Gessler, przygotujcie się na spory wydatek.

Jakie są ceny wyrobów w sklepie Magdy Gessler?

Z powodu pandemii koronawirusa, restauracje w całej Polsce niestety nie mogą przyjmować klientów stacjonarnie, a dania są wydawane jedynie na wynos. To potężny cios dla branży gastronomicznej, która w tym roku zmaga się z kryzysem. Przedsiębiorcy robią co mogą, aby jakoś przetrwać trudny czas obostrzeń.

Kryzys dotknął również Magdę Gessler. Do tej pory w jej restauracjach trzeba było rezerwować stolik z dużym wyprzedzeniem. Dzisiaj, jak wiadomo, klienci nie mogą przebywać w lokalu. Ale gwiazda "Kuchennych rewolucji" wie, jak poradzić sobie nawet w tak trudnych czasach. Znana restauratorka ruszyła ze sprzedażą online swoich przysmaków - przetworów, wędlin, serów, zup i innych smakowitości.

Dania od Magdy Gessler mogą dotrzeć w każdy zakątek Polski, a na dostawę trzeba poczekać ok. 3 dni. Ale oczywiście najwięcej emocji budzą ceny potraw, które już nie raz szokowały klientów. Jeżeli na wigilijnym stole marzy Wam się barszcz czerwony od Magdy Gessler, to musicie liczyć się z wydatkiem 45 złotych/900 ml. Jeżeli z kolei najdzie Was ochota na pyszne flaki, to musicie zapłacić 50 zł/900 ml.

Fani wyrobów wędliniarskich również mogą być niepocieszeni cenami w sklepie internetowym Magdy Gessler. Za foremkę pasztetu z dziczyzny i grzybów, ok. 0,5 kg, trzeba zapłacić.. 75 złotych! Łatwo więc przeliczyć, że kilogram tego pysznego wyrobu, będzie nas kosztował aż 150 złotych. Ale jak wiadomo pasztet doskonale łączy się z kiszonymi ogórkami, które również dostaniecie w sklepie online znanej restauratorki. Słoik tego pysznego przetworu kosztuje zaś 19 złotych.

Jeśli z kolei jesteście smakoszami serów kozich, to również bez problemu je dostaniecie. Ile kosztują? Weźmy na przykład ten z czosnkiem niedźwiedzim. Za 250 gram, zapłacicie prawie 50 złotych.

To oczywiście tylko kilka produktów z całej gamy pyszności, które są dostępne na stronie delikatesy.ufukiera.pl.

I co wy na to? Skusicie się na jakiś smakołyk ze sklepu internetowego Magdy Gessler?

Wybór dań i przetworów jest naprawdę duży. Jednak ceny produktów mogą niektórych nieźle zaskoczyć!