Magda Gessler już od 13 lat jest żoną Waldemara Kozerawskiego! Do tej pory wszyscy zastanawiali się, kiedy gwiazda TVN i jej partner powiedzą sobie "TAK". Kilka miesięcy temu pojawiły się nawet plotki, że Waldemar Kozerawski po wielu latach poprosił Magdę Gessler o rękę. Pojawiły się wówczas pytania, kiedy odbędzie się ślub pary. Chociaż restauratorka swojego ukochanego określa jako "męża", to wydawało się, że ślub dopiero przed nimi. Teraz okazuje się, że Magda Gessler i Waldemar Kozerawski od wielu lat są małżeństwem! Para świętowała wczoraj trzynastą rocznicę ślubu i właśnie z tej okazji, gwiazda TVN pochwaliła się swoim fanom szczegółami z uroczystości!

Nasza rocznica nie uwierzycie ❤❤❤13.... od naszego WESELA w Krakowie w mojej dawnej restauracji Wesele .. pod TeatremStarym ... bylo wesele na 180 osob .... a śpiewało 40 górali ... tańczyliśmy do rana 13 lat minęło .. wczrsj Waldemar gorącym pocałunkiem powitał mnie i odleciał do nieco zimniejsze Kanady ... juz niedługo do wspólnych cudownych wakacji ????????????????????????????????????????????????????????????- napisała Magda Gessler (pisownia oryginalna).