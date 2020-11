Jak Magda Gessler pomaga ratować restauracje w czasie pandemii koronawirusa? "Mają teraz kolejki"!

Niemal 300 odmienionych lokali, trwające przeszło dekadę „Kuchenne rewolucje”, a do tego jej własne, świetnie prosperujące restauracje. Magda Gessler od lat jest guru branży gastronomicznej. Nic więc dziwnego, że w trakcie pandemii to właśnie do niej z prośbą o pomoc zwracają się restauratorzy z całej Polski. Restauratorka zapewnia, że robi wszystko, by uratowane przez nią restauracje nie upadły. W wywiadzie z magazynem "Party" gwiazda TVN zdradziła, jak można ratować gastronomię w dobie koronawirusa. Opowiedziała też, jak czuje się w roli babci i czego pragnie dla małej Neny.

Jak Magda Gessler ratuje restauracje?

Nie da się ukryć, że pandemia rzeczywiście niemal uśmierciła branżę gastronomiczną. Niestety, nastał dla niej bardzo trudny czas. Wiele lokali, które dotąd świetnie prosperowały, zostało zamkniętych, choćby z powodu wysokich czynszów, których właściciele teraz nie byli w stanie zapłacić. Dlatego wielu restauratorów zgłasza się do Magdy Gessler z prośbą o pomoc.

Podpowiadam im, jak tę sytuację przetrwać. Ostatnio w Lubiążu zrobiłam „Kuchenne rewolucje” w restauracji, którą prowadzi para młodych ludzi. On robił najlepsze hamburgery i najlepszą pizzę, jakie w życiu jadłam, ale nie potrafił tego sprzedać. Restauracje są zamknięte dla gości, więc otworzyliśmy tam pięknie wyeksponowane i, co najważniejsze, bezpieczne okienko Drive, do którego ludzie podjeżdżają samochodami. I mają tam teraz kolejki! – mówi "Party" Magda Gessler.

Restauratorka ma nadzieję, że setki restauracji, które udało jej się uratować przetrwają ten trudny czas. W jaki sposób?

Oczywiście! Jestem w kontakcie z wieloma właścicielami. Poleciłam im otwarcie okienek na wynos i ograniczenie menu do trzech, czterech dań do wyboru dziennie oraz zrobienie menu lunchowego. Sprzedawanie jedzenia na wynos naprawdę się sprawdza, nawet w małych miasteczkach. Ludzie są zmęczeni szukaniem dobrego jedzenia, boją się chodzić do sklepów, a często z racji pracy zdalnej nie mają czasu gotować – zapewnia.

Gessler jest dumna, że udało się jej utrzymać wszystkie swoje restauracje, choć nadeszła już druga fala pandemii. Gdzie tkwi jej sekret?

Mój sekret to miłość do jedzenia i... bardzo ciężka praca. Nie zatrudniam też przypadkowych osób, a mój zespół tworzą ludzie, dla których, tak jak dla mnie, karmienie ludzi jest wielką pasją. Na przykład mój kucharz z Fukiera jeździ na Śląsk, żeby tam ze swoim ojcem wędzić kiełbasę - opowiada Magda.

Jaką babcią jest Magda Gessler?

Ale nie tylko pandemia zmieniła życie Magdy. Prawdziwą rewolucję w jej życiu wywołały narodziny wnuczki Neny - córeczki Lary Gessler i Piotra Szeląga. Dziewczynka skradła serce rodziców, babci i całej rodziny.

Co czuła Magda Gessler, kiedy urodziła się Nena?

To było jedno z najpiękniejszych przeżyć w moim życiu. Czuję, że mam prawdziwą, pełną rodzinę. Szczęśliwe dzieci, piękną i zdrową wnuczkę. W życiu nie widziałam pary, która byłaby tak zafascynowana filozofią istnienia i narodzinami nowego człowieka, jak Lara i Piotr. Sama urodziłam dwoje dzieci, ale nigdy nie byłam tak wzruszona, jak wtedy, kiedy zobaczyłam pierwszy raz Nenę.

Niestety, do tej pory Magda Gessler nie miała możliwości, by wziąć ukochaną wnuczkę na ręce i mocno ją przytulić. Jak sama tłumaczy - ze względów bezpieczeństwa.

Ten moment jeszcze przede mną i czekam na niego z niecierpliwością. Na razie, ze względów bezpieczeństwa, widziałam moją wnuczkę tylko z okna. Przyszliśmy całą rodziną pod dom Lary i Piotra, żeby im pogratulować. Rozmawialiśmy w maskach na odległość i to było tak przejmujące, tak wspaniałe, że wzruszenie odebrało mi mowę – opowiada w rozmowie z "Party".

Restauratorka nie ukrywa, że codziennie ogląda zdjęcia swojej wnuczki, Lary i Piotra. Podkreśla, że to cudowne uczucie móc patrzeć na ich miłość do siebie i do dziecka. Na atencję, którą obdarowują Nenę non stop. Magda Gessler zdradziła też, że nie prowadzi rozmów wideo z córką, częściej do siebie z Larą piszą.

Teraz, kiedy ich tryb życia jest tak nieregularny, to jest prostsze. Te rozmowy są wspaniałe i dają mi wiele radości. Po narodzinach Neny wszyscy zwariowaliśmy ze szczęścia – zapewnia szczęśliwa babcia.

Cały wywiad z Magdą Gessler przeczytasz w nowym "Party".

